Em França garantem que os donos do PSG se sentem "traídos" por Mbappé

Depois de ter feito um enorme esforço para o convencer a renovar contrato até 2025, as notícias que apontam para a vontade de Mbappé em sair no mercado de janeiro não caíram nada bem junto do grupo catari que detém o PSG.

Estalou o verniz entre Kylian Mbappé e o Qatar Sports Investments (QSI), grupo que detém o PSG e que fez um enorme esforço para convencer o internacional francês a renovar com o clube até 2025, em maio.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, as notícias recentes que apontam para a vontade do extremo em sair do PSG no mercado de janeiro não caíram nada bem em Doha, com os dirigentes cataris a sentirem-se "traídos" por Mbappé.

No mesmo dia em que a "bomba" de Mbappé saiu a público, o jogador desmentiu essas mesmas notícias após o segundo empate (1-1) com o Benfica, em Paris, mas, segundo a mesma fonte, essas declarações tiveram apenas o objetivo de "acalmar as águas", de forma a não prejudicar o rendimento da equipa.

Mbappé, de 23 anos, soma 12 golos e uma assistência em 14 jogos disputados esta temporada pelo campeão francês e atual líder da Ligue 1.