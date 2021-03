Em França garantem: Messi e Neymar querem estar na mesma equipa

PSG tem sido apresentado como o destino mais provável do astro argentino, em final de contrato com o Barcelona.

Apesar das intenções do novo presidente Joan Laporta, que pretende falar brevemente com Lionel Messi com vista à sua renovação, em França afirmam que o PSG continua a ser o clube mais bem colocado para obter os serviços do astro argentino.

De acordo com o L"Équipe, Messi e Neymar, que mantiveram uma grande amizade desde o período no emblema espanhol, querem voltar a estar na mesma equipa.

Ainda segundo o diário desportivo francês, poderá mesmo ser a relação entre ambos a chave da transferência, ainda que nem Leonardo, diretor desportivo, nem o clube tenham iniciado conversas com o argentino, estando à espera do final da temporada para conhecer a posição do jogador.