Em França garantem: Mbappé quer reforçar Real Madrid este verão

Depois de ter comunicado ao PSG que não irá acionar o ano adicional (até 2025) incluído na sua recente renovação de contrato, o avançado terá o desejo de aproveitar a saída de Karim Benzema para rumar neste verão ao Santiago Bernabéu.

Após ter informado o PSG de que não irá acionar o ano adicional (até 2025) incluído na sua renovação de contrato, em maio do ano passado, Kylian Mbappé tem o desejo de reforçar o Real Madrid durante este mercado.

A garantia chega do jornal Le Parisien, que refere que o avançado francês, que fica desta forma com apenas mais um ano de contrato em Paris, pretende aproveitar a saída de Karim Benzema para o Al Ittihad para preencher a vaga que ficou livre no ataque dos merengues.

Antes de a decisão de Mbappé ter sido conhecida, o Real Madrid vinha sendo associado a Harry Kane, restando saber como irá ficar esse interesse tendo em conta os últimos desenvolvimentos relativos ao avançado, que aos 24 anos poderá deixar o PSG ao fim de sete temporadas.

Na presente época, Mbappé registou 41 golos e 10 assistências em 43 jogos disputados pelo campeão francês.