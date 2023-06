Em França falam num ultimato do Emir do Catar a Mbappé: renova ou sai

Apesar de o avançado ter garantido que vai continuar na capital francesa na próxima época, o PSG não está disposto a aceitar uma saída a custo zero em 2024, com o dono do clube a ter transmitido isso mesmo a um representante do jogador, numa reunião ocorrida na quarta-feira.

Numa altura em que se encontra de férias, após ter comunicado formalmente a sua decisão de não acionar o ano adicional (até 2025) previsto na sua última renovação de contrato com o PSG, Kylian Mbappé recebeu um ultimato por parte do Emir do Catar e dono do clube, Tamim bin Hamad al-Thani.

De acordo com o portal "PSG Community", que acompanha a atualidade do campeão francês, ocorreu na quarta-feira uma reunião entre representantes do xeque catari e do avançado, em que a mensagem transmitida foi clara: ou Mbappé renova antes do início da pré-época ou será vendido neste mercado.

O ultimato acontece depois de Mbappé já ter negado publicamente que pretende deixar o PSG neste verão, garantindo que irá cumprir o seu contrato atual, mas o clube não está disposto a permitir uma saída a custo zero em 2024 e, em caso de venda, pretende encaixar 200 milhões de euros.

Com o Manchester United e o Chelsea a serem mencionados como partes interessadas em Inglaterra, o Real Madrid será o destino ideal do jogador, mas a imprensa espanhola salienta que o mercado dos merengues já fechou, com o avançado, de 24 anos, a apenas fazer parte dos planos para daqui a um ano.