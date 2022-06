Em França falam em progressos num acordo entre PSG e Atlético de Madrid por Sarabia

Futuro do avançado espanhol é ainda uma incógnita.

O futuro de Pablo Sarabia, avançado que em 2021/22 brilhou ao serviço do Sporting por empréstimo do PSG, é ainda uma incógnita. Se o emblema leonino via com bons olhos um regresso do internacional espanhol, a possibilidade de o jogador fazer a pré-época no emblema parisiense foi dada como a mais provável.

Agora, e também com o comando técnico do PSG ainda indefinido, em França falam esta quarta-feira em progressos num acordo entre o clube de Nasser Al-Khelaifi e o Atlético de Madrid.

De acordo com o jornalista Loïc Tanzi, da "RMC Sport", os dois clubes estarão a negociar um empréstimo com opção de compra e pagamento do salário do internacional espanhol.

Ainda segundo as mesmas informações, os colchoneros também estarão a acompanhar a situação de vários centrais a atuar na Europa, já que Mario Hermoso é cobiçado em Itália e Inglaterra.