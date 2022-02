Em França falam em possível retirada prematura de Sergio Ramos

Jornal Le Parisien tem em conta as sucessivas lesões do central do PSG.

Sergio Ramos trocou o Real Madrid pelo PSG no mercado de transferências de verão de 2021. No entanto, o central foi acumulando lesões e não conseguiu a regularidade que desejaria. Até ao momento, disputou apenas cinco jogos pelo emblema parisiense, num total de 283 minutos.

Tal condição leva esta quinta-feira o jornal francês "Le Parisien" a ponderar uma retirada prematura do internacional espanhol de 35 anos. "As lesões, o fim de Ramos?", questiona o referido jornal.

"É o síndrome do gémeo velho. São lesões muito chatas porque nunca se pode realmente prever a sua evolução. Isto está relacionado com a configuração do gémeo. Sem entrar nos detalhes anatómicos, é preciso considerar que o envelhecimento do músculo e os golpes recebidos por Ramos durante a carreira, após 19 temporadas ao mais alto nível, debilitaram os músculos da barriga das pernas", afirma Jean-Marcel Ferret, antigo médico da seleção francesa, ao "Le Parisien".

O médico considera ser quase impossível para o antigo jogador do Real Madrid estar disponível para o jogo contra o Real Madrid, a 15 de fevereiro, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, restando saber se estará totalmente recuperado para o jogo de 9 de março, no Santiago Bernabéu.