Em França dizem que a renovação de Mbappé com o PSG ainda é possível

De acordo com o "Le Parisien", o craque ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o futuro.

Os rumores sobre o futuro de Kylian Mbappé parecem ainda não ter fim à vista. Se em certos momentos já se deu quase como certa a mudança para o Real Madrid no final da temporada, desta feita o "Le Parisien" avança com a possibilidade de o internacional francês acabar mesmo por renovar com o PSG.

De acordo com o diário francês, o craque ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o futuro, sendo que as esperanças a respeito de uma eventual ampliação de contrato se mantêm intactas para o clube parisiense.

Ainda segundo o "Le Parisien", ao contrário do que já foi noticiado, Mbappé não assinou nenhum contrato nem qualquer "pacto secreto" com o Real Madrid, continuando única e exclusivamente centrado na presente temporada, tendo como objetivo vencer a Liga dos Campeões ao serviço do PSG.

Tendo ainda por base as informações do jornal francês, o facto de o jogador ter visto tornar-se um dos líderes do PSG, mesmo com a chegada de Lionel Messi, poderá tê-lo feito refletir sobre uma possível renovação.