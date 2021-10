Em França apontam uma data para a tão ansiada estreia de Sergio Ramos

Central pode ser convocado para a partida de sexta-feira com o Angers.

Contratação sonante do PSG para 2021/22, Sergio Ramos ainda não se estreou com a camisola do clube francês, mas cresce a expectativa de que tal possa acontecer na próxima sexta-feira.

Segundo informa o "Le Parisien", o central está na calhar para entrar na convocatória para a receção ao Angers, uma partida para a qual o treinador Mauricio Pochettino não conta com os jogadores sul-americanos envolvidos nos compromissos das seleções, como o central Marquinhos.

Sergio Ramos, 35 anos, efetuou o último jogo no dia 5 de maio, ainda ao serviço do Real Madrid, frente ao Chelsea, para a Liga dos Campeões. Recuperado fisicamente, resta saber se tem já os índices adequados para voltar à competição.