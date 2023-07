Em França afirmaram que o PSG baterá a cláusula de Dembélé e Xavi não desfez as dúvidas

Jogador do Barcelona está na mira do emblema parisiense, que pode perder Mbappé

Ousmane Dembélé, jogador do Barcelona, tem sido dado como um dos alvos prioritários do PSG, principalmente caso o emblema parisiense veja Kylian Mbappé sair, e, de acordo com a RMC Sport, o clube estará mesmo disposto a pagar a cláusula de rescisão do internacional francês que, até 31 de julho, está fixada em 50 milhões de euros. Depois dessa data, volta a subir para os 100 M€.

Xavi Hernández, treinador do emblema blaugrana, foi questionado sobre o tema após o triunfo sobre o Real Madrid, por 3-0, em jogo de pré-temporada realizado nos Estados Unidos, mas não desfez qualquer dúvida.

"Vamos ver. No mercado nunca se sabe. Vejo o Ousmane [Dembélé] feliz aqui, mas, no final, são decisões dos jogadores. Está feliz e satisfeito, e, se houver alguma coisa, irá comunicar-nos, mas, em princípio, está connosco e feliz", começou por dizer, citado pelo diário desportivo espanhol "Mundo Deportivo".

"Não podemos controlar o mercado. Há cláusulas e é uma decisão do jogador. Ele decidirá o que tiver que decidir. Eu vejo-o adaptadíssimo. Desde que chegámos que nos transmitiu que está satisfeito", concluiu Xavi.