Em foco nos rumores e alvo de críticas: "Não jogou com paixão. Este não é Haaland"

Postura de Haaland frente ao Hertha alvo de reparos por parte de Lothar Mathaus.

Talvez, nenhum outro jogador esteja envolvido em tantos rumores no mercado do futebol atualmente como Erling Haaland. O avançado do Dortmund é recorrentemente apontado a equipas como o Real Madrid e, mais recentemente, Barcelona. De acordo com o antigo internacional alemão Lothar Matthäus, tantas possibilidades podem estar a afetar o atleta de 22 anos.

O Borussia Dortmund venceu o Greuther Fürth, por 3-0, na noite da última quarta-feira. No final, Haaland deu uma volta pelo relvado, acenando aos adeptos num gesto que soava a despedida. No último sábado, na derrota com o Hertha (3-2), a postura de Haaland foi diferente do normal.

"Ele não jogou com paixão. Ele queria provocar e permitiu ser provocado. O que ele mostrou, nunca tinha visto dele", disse Lothar Matthäus à "Sky Sports". O ex-médio acrescentou durante a transmissão que "este não é Erling Haaland" que ele conhece e sugeriu que rumores sobre o futuro do jogador estão afetando-o.

Haaland, 21 anos, leva 19 golos em 16 jogos realizados esta época.