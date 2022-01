Em Florença, o sonho Isco está cada vez mais real

Fiorentina vai apostando forte no mercado de janeiro, depois das chegadas de Ikoné e Piatek

Enquanto Vlahovic não sai do clube, numa transferência praticamente anunciada e que deve ficar efetivada no próximo verão, a Fiorentina vai tentando construir um plantel para voltar às competições europeias. O nome de Isco vai ganhando força.

O espanhol, que conta pouco ou nada para Ancelotti, termina contrato no próximo verão e a Fiorentina pretende iniciar negociações, segundo La Gazzetta dello Sport, logo depois de vender algum jogador do plantel.

Tendo em conta as boas relações que existem entre os clubes, a Fiorentina está otimista quanto à abertura do Real Madrid, mas as grandes dificuldades aparecerão no acordo com o jogador, que ganha seis milhões e meio por ano, um valor encarado como proibido pelos italianos.