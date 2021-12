Em final de contrato com o Chelsea e com caminho livre para o Barcelona

Azpilicueta, jogador espanhol de 32 anos, está em final de contrato com o Chelsea.

O Barcelona está muito próximo de acertar a contratação do lateral César Azpilicueta. O jogador de 32 anos termina contrato com o Chelsea a 30 de junho de 2022 e, portanto, está livre para assinar com outra equipa a partir de janeiro.

De acordo com o jornalista catalão Gerard Romero, "Azpilicueta está muito próximo do Barça. O clube tem um princípio de acordo com o jogador para ingressar a partir de junho. Apenas alguns problemas pessoais podem mudar o curso da operação", segundo afirmou nas redes sociais.

Azpilicueta está na décima temporada consecutiva no Chelsea e não há grandes novidades sobre uma eventual renovação.