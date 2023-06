Em estreia no banco, Armando Evangelista perde com Pedro Caixinha

Treinador ex-Arouca já tinha estado no jogo com o Vasco da Gama, mas ainda na bancada. Na primeira vez no banco de suplentes, viu o Goiás perder com o Red Bull Bragantino.

Na estreia de Armando Evangelista no cargo de treinador, o Goiás foi na madrugada de domingo derrotado por 2-0 em casa do RB Bragantino, em partida da 12.ª jornada do Brasileirão.

Eduardo Sasha e Sorriso apontaram os golos da equipa de Pedro Caixinha, que somou o quarto triunfo dos últimos seis jogos e ocupa agora a sexta posição da tabela da Série A. Já o Goiás está em zona de despromoção, mais concretamente na 17.ª posição.

Bom resultado foi o conseguido pelo Flamengo, com um triunfo por 3-2 em casa do Santos, que o deixa no terceiro lugar, em igualdade pontual com o Palmeiras, derrotado pelo Botafogo.

O Internacional ganhou 2-1 em casa do América Mineiro.