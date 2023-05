Em Espanha enumeram os argumentos de Messi no diferendo com o PSG

Craque argentino deslocou-se à Arábia Saudita e está a contas com um processo disciplinar.

O PSG abriu um processo disciplinar contra o astro argentino Lionel Messi, que vai ficar suspenso por causa de uma viagem à Arábia Saudita sem o consentimento do campeão francês. Diversos meios de comunicação franceses, como o L'Equipe, apontam para uma suspensão de duas semanas para o avançado sul-americano, que falhou o treino do PSG na segunda-feira, após a derrota de domingo frente ao Lorient, na Ligue 1 (3-1), tendo sido visto na Arábia Saudita, ao abrigo de um contrato com o gabinete do Turismo do país em que atua o português Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Este é, sem dúvida, um dos temas que marcam a atualidade futebolística. O jornal As, de Espanha, dá sequência ao assunto e enumera os pontos que podem favorecer a defesa do campeão mundial. A publicação destaca que Messi pediu permissão para se ausentar segunda e terça-feira, dias em que, normalmente, não há treino quando o encontro anterior é no domingo e não há compromissos a meio da semana. Além disso, o avançado tomou conhecimento da sessão de trabalho quando já estava em viagem para o país asiático.

O As recorda que Messi cancelou anteriormente, por vontade própria, duas deslocações à Arábia Saudita para fins comerciais após derrotas da equipa, uma delas após a eliminação aos pés do Bayern, para a Liga dos Campeões.

Messi está em final de contrato com o PSG e informações das últimas horas adiantam que o clube já tomou a decisão de não avançar para um novo vínculo.