Em Espanha "sugerem" Aboubakar ao Sevilha e lembram preço no FC Porto

Aboubakar esteve ao serviço dos Camarões no Mundial do Catar

Avançado camaronês está de saída do Al Nassr.

De saída do Al Nassr, clube saudita que tem de libertar uma vaga para estrangeiros de modo a contar com Cristiano Ronaldo, já apresentado, Vincent Aboubakar não passa despercebido em Espanha. O "Estadio Deportivo" realça que o avançado camaronês pode muito bem ser a solução para o ataque do Sevilha, cujo treinador, Jorge Sampaoli, reclama um "atacante de 20 golos".

"A sua altura e envergadura fazem dele um avançado muito útil, com potência, assegura físico e remate dentro da área, tal como precisa o Sevilha", escreve a publicação.

O "Estadio Deportivo" recorda que o Sevilha cobiçou Aboubakar quando o jogador representava o FC Porto, mas o elevado preço pedido, nunca menos de 20 milhões de euros, não permitiu o avanço espanhol.

Aboubakar, 31 anos, é igualmente apontado ao Besiktas, clube turco que já representou na carreira, depois de ter sido associado ao Manchester United.