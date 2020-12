Em Espanha revelam reunião dos jogadores do Real e as palavras de Sergio Ramos

Real Madrid atravessa uma fase menos boa e o futuro de Zidane à frente do emblema espanhol tem sido colocado em causa.

O Real Madrid perdeu frente ao Shakhtar, na terça-feira, por 2-0, acentuando uma sequência negativa de resultados - um vitória nos últimos cinco jogos -, e o lugar de Zinedine Zidane no comando técnico dos merengues tem mesmo sido colocado em causa.

Esta quinta-feira, é revelada uma reunião dos jogadores do emblema espanhol no centro de treinos e as palavras do capitão Sergio Ramos, que terá pedido um "esforço extra até ao final do ano".

"Estamos a uma vitória de passar [a fase de grupos] na Liga dos Campeões, dependemos de nós próprios e temos de dar tudo. Isto é o Real Madrid, cavalheiros: juntos, já saímos de coisas piores", terá afirmado o internacional espanhol, de acordo com o jornal As.

Modric também terá falado: "Temos de estar unidos e ganhar os próximos jogos: podemos fazê-lo".

Ainda segundo o jornal As, o "núcleo duro" do balneário do Real Madrid - encabeçado por Sergio Ramos, Modric e Marcelo - apoia a continuidade de Zidane no comando técnico.