Em Espanha revelam qual vai ser o salário de Lewandowski no Barcelona

Avançado polaco vai ganhar nove milhões de euros anuais no Barcelona, de acordo com o jornal AS.

Robert Lewandowski está confirmado no Barcelona e o salário do jogador é tema em Espanha. O jornal AS dá conta de que o internacional polaco vai receber nove milhões de euros por ano na Catalunha. Um valor bem diferente dos 24 milhões de euros brutos que auferia no Bayern.

O avançado custou 45 milhões de euros (mais cinco em variáveis) aos blaugrana. É o quinto reforço para esta época, depois de Christensen, Kessié, Pablo Torre e Raphinha.