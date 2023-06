Em Espanha revelam os milhões que Xavi pretende para renovar contrato

Xavi, treinador do Barcelona

Treinador do Barcelona tem vínculo válido até 2024.

Xavi Hernández conquistou uma Supertaça e a edição 2022/23 do campeonato, devolvendo o Barcelona aos bons momentos depois da chegada ao banco do clube em 2021/22. O antigo médio internacional espanhol tem contrato em 2024 e a imprensa de Espanha dá conta dos valores desejados para assinar um novo vínculo.

De acordo com informações tornadas públicas, o técnico de 43 anos pretende, para ele próprio e restante equipa técnica, 12 milhões de euros limpos por temporada para firmar um novo acordo.

Xavi, recorde-se, cumpre a primeira aventura no futebol europeu, depois de ter iniciado a carreira como treinador ao serviço do Al-Sadd, do Catar, onde também terminou a carreira de sucesso como futebolista.