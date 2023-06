Em Espanha revelam onde Sergio Ramos sonha terminar a carreira

De acordo com o jornal Marca, o central espanhol adoraria despedir-se do futebol no Sevilha, onde foi formado, ainda que, para já, nenhum contacto tenha sido feito de parte a parte.

Após ter fechado uma experiência de dois anos no PSG, com quem terminou contrato, Sergio Ramos está livre no mercado e, aos 37 anos, procura aquela que será provavelmente a última transferência da sua carreira.

Nesse sentido e apesar de ter sido associado à Arábia Saudita e aos Estados Unidos, o jornal Marca avança este sábado que o central espanhol ainda acredita que tem condições para jogar ao mais alto nível europeu, sonhando em despedir-se do futebol onde tudo começou, no Sevilha.

Ainda assim, para já, ainda não existiram contactos de lado a lado, uma vez que o clube espanhol tem estado ocupado com a saída do diretor desportivo Monchi para o Aston Villa, acrescendo o facto de o plantel contar com cinco centrais, pressupondo-se assim que algum tenha de sair para entrar Sergio Ramos.

Recorde-se que, para além de Loic Badé, Tanguy Nianzou, Marcão e Karim Rekik, o Sevilha também já garantiu a contratação do argentino Federico Gattoni, que chega proveniente do San Lorenzo, sendo que o ex-Sporting Nemanja Gudelj pode alinhar de igual forma no eixo defensivo.

Formado no Sevilha, Sergio Ramos despediu-se do clube em 2005, rumando ao Real Madrid, onde haveria de marcar uma era de excelência que durou 15 anos e resultou em 22 títulos, com destaque para quatro Ligas dos Campeões. Na sua última temporada em Paris, registou quatro golos e uma assistência em 45 jogos.