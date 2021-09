Em Espanha revelam o valor astronómico pago pelo PSG para ter Neymar

Neymar, avançado do PSG

Jornal espanhol El Mundo afirma que, para contratar o avançado Neymar do Barcelona, o PSG pagou mais de 489 milhões de euros.

A contratação de Neymar pelo PSG, em 2017, custou aos cofres da equipa francesa o astronómico valor de 489.228.117 euros quando somados os seis anos de contrato. A revelação foi feita este sábado pelo jornal espanhol El Mundo

Apenas a cláusula rescisória de Neymar custou 222 milhões de euros. Para se ter uma ideia da dimensão dos valores, o Real Madrid tentou a contratação de Mbappé na última janela de transferências por 170 milhões de euros. O médio inglês Jack Grealish, por exemplo, foi contratado pelo Manchester City ao Aston Villa por cerca de 117 milhões de euros.

O El Mundo publicou o contrato de Neymar com o PSG após a assinatura. O contrato de cinco épocas previa um salário bruto anual de 43.334.400 euros. Além disso, foi adicionado um sexto ano ao contrato pelo qual receberia a quantia de 50.556.117, caso seguisse no clube. Todo este valor, a par da cláusula de rescisão de 222 milhões de euros, elevou a operação a quase 490 milhões de euros.

Quando estendeu, em maio deste ano, o contrato até 2025, Neymar manteve, de acordo com o El Mundo, condições económicas semelhantes às do último ano do contrato anterior. Para isso, o jogador transferiu todos os direitos da sua imagem para o clube francês.