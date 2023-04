Em Espanha revelam o nome da única pessoa que visita Dani Alves todas as semanas

Lateral está detido acusado de violação numa discoteca de Barcelona.

Dani Alves, lateral internacional brasileiro, continua detido sob acusação de violação a uma jovem numa discoteca de Barcelona e, desse modo, passa por um momento delicado da vida pessoal.

A companheira Joana Sanz já decidiu avançar com o divórcio e bem se pode dizer que, neste momento, apoio não tem sido algo que abunde em torno do futebolista. Segundo informa o jornal As neste sábado, a família de Dani Alves, depois de 75 dias atrás das grades, ainda não visitou o acusado, realçando a pessoa que se desloca todas as semanas à prisão para estar perto do jogador: Bruno Brasil.

Trata-se de um cozinheiro e nutricionista que mantém uma forte amizade com Dani Alves e estava com as amigas da alegada vítima na discoteca onde terá ocorrido o crime.

Em fevereiro passado, um tribunal espanhol rejeitou o recurso para a libertação sob fiança, considerando haver risco de fuga. Dani Alves foi detido em 20 de janeiro, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro. Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de e a denúncia apresentada em 2 de janeiro.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, teve uma carreira de sucesso no Barcelona, tendo também representado Juventus e Paris Saint-Germain, entre outros, numa carreira repleta de triunfos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 42 troféus.