Em Espanha revelam alegada carta enviada por Dani Alves à mulher: "Lutarei até ao final..."

Dani Alves compreende que Joana Sanz não tenha "conseguido suportar toda a pressão"

Dani Alves continua a viver momentos complicados. Acusado de violação por uma jovem de 23 anos, o jogador está em prisão preventiva desde 20 de janeiro e viu a mulher avançar com o pedido de divórcio. Em Espanha, foi agora revelado o conteúdo de uma alegada carta escrita pelo internacional brasileiro a Joana Sanz.

"Minha querida Joana. Foram quase oito anos de muito amor, carinho, respeito e atenção mútua. Em particular nos últimos anos, a teu lado tudo pareceu mais fácil e prazeroso. Tu e os meus filhos, Dani e Victoria, foram o melhor que aconteceu na minha vida. Crescemos juntos desde o dia em que nos conhecemos. Desde o primeiro minuto em que iniciámos uma vida em comum. Acompanhámo-nos todos estes anos. Fortalecemo-nos, mimando a vida um do outro", começou por revelar o programa "Y Ahora Sonsoles", da Antena 3.

"Agora, nestes momentos difíceis, lamento a tua decisão e anseio por a vida me brindar com outra oportunidade de voltar a amar-te. Compreendo a dor que esta injusta situação que estamos a viver está a causar e entendo que não tenhas conseguido suportar toda esta pressão. Os factos que me acusam são alheios a mim e aos valores que sempre guiaram a minha vida: o amor, o respeito e o esforço", terá escrito ainda Dani Alves, concluindo de seguida:

"Continuarei a lutar, como sempre, acreditando em mim, com o apoio daqueles que realmente me conhecem. Lutarei até ao final com o amor incondicional dos meus filhos, dos meus pais e de quem segue ao meu lado, para mostrar o mais rapidamente possível a minha inocência ao mundo inteiro."