Em Espanha revelam a lista de saídas do Barcelona e possíveis destinos

Luuk de Jong, avançado do Barcelona

Coutinho, Umtiti, Neto e Luuk de Jong são os principais candidatos a deixar o clube nas próximas semanas.

Não é segredo que o Barcelona quer avançar com uma reformulação no plantel. Para abrir espaço para reforços, a equipa culé precisa de encontrar um destino para atletas que não entram nas contas do treinador Xavi Hernández para 2022.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, estão na lista de saídas em Camp Nou Philippe Coutinho, Umtiti, Neto e Luuk de Jong.

O caso de Coutinho é um dos mais emblemáticos. O médio de 29 anos fez apenas 16 jogos e marcou dois golos esta temporada. Os números são considerados baixos para a exigência catalã e, sobretudo, pelo alto investimento no jogador. A Premier League pode ser o destino do brasileiro, que contará com o interesse de Liverpool, Everton e Newcastle. Em Itália, fala-se que o Inter de Milão também teria feito uma proposta.

Outra saída esperada é a do defesa Samuel Umtiti. O jogador de 28 anos não realizou nenhum jogo esta temporada. O Benfica é um do apontados pelo jornal espanhol como destino para o defesa, mas O JOGO já apurou que as portas da Luz não estariam abertas para o francês.

O guarda-redes Neto, por sua vez, teria despertado o interesse do Villarreal, enquanto Luuk de Jong poderia ter como destino o Fenerbahçe ou o PSV.