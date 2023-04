Em Espanha não há dúvidas: Falcao dá uma pista sobre o próximo clube

Internacional colombiano é desejado na Malásia.

Radamel Falcao está em final de contrato com o Rayo Vallecano, do principal campeonato espanhol, e o futuro pode passar por uma aventura no futebol da Malásia. O avançado internacional colombiano reagiu a uma publicação do príncipe herdeiro Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, que também é proprietário do Johor Darul Tazim.

"Ansioso por vê-lo", escreveu o jogador de 37 anos, num "detalhe" que não passou em claro na imprensa espanhola.

O Johor tem sido o dominador do futebol da Malásia no passado recente e o interesse em Falcao não é novidade. O atacante, recorde-se, representou o FC Porto entre 2009/10 e início de 2011/12, altura em que rumou ao Atlético. Venceu dois campeonatos, duas Taças de Portugal e outras tantas Supertaças, além da Liga Europa, de dragão ao peito.