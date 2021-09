Em Espanha listam cinco questões que Koeman não consegue perceber no Barcelona

Jornal espanhol Mundo Deportivo listou fatores que não estarão a ser compreendidos por Koeman.

Desde a pesada derrota na receção ao Bayern de Munique (0-3), na Liga dos Campeões, não são poucos os relatos de que o treinador Ronald Koeman está com os dias contados no Barcelona. A crise catalã agravou-se ainda mais no último fim de semana, com o empate em casa com o Granada. Ciente da ameaça ao cargo, o técnico, entretanto, continuará sem perceber o porquê de determinadas questões.

O Mundo Deportivo listou esta quinta-feira cinco pontos que estarão a deixar Koeman inquieto. Esta noite, às 21h00, o Barcelona visita o Cádiz, num jogo decisivo para o futuro do treinador, que estará em ação repleto de interrogações. Abaixo, a lista do jornal espanhol.

1. Koeman não percebe como Joan Laporta (presidente do Barça) fala com ele sobre renovação, que ele negocie com seu agente e que, ao mesmo tempo, os media falem da sua saída;

2. Que o discurso oficial de Laporta seja de paciência e de que tudo será resolvido em dois anos, mas, por outro lado, alguns dirigentes questionem o seu trabalho internamente;

3. Ele também não percebeu por que razão a derrota diante do Bayern teve tanta repercussão, sendo que o Barça já havia perdido para a mesma equipa recentemente por 8-2.

4. Koeman não percebe por que não se concebe que um treinador lamente o potencial do plantel e diz que a Liga será muito difícil e a Liga dos Campeões, um milagre.

5. Por fim, ainda não percebe por que Messi saiu pela porta dos fundos.

O Barcelona é o oitavo classificado de La Liga, soma oito pontos em quatro jogos, menos oito do que o líder Real Madrid, que já fez seis jogos.