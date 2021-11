Espanhóis destacam cabeças de série para o Mundial... à espera de Portugal e Itália

Três seleções europeias serão apuradas através de um play-off. Itália, caso chegue ao Catar, tem lugar à espera no Pote 1.

Ainda não é oficial, mas no que depende do ranking da FIFA já não é difícil apontar as seleções que serão as cabeças de série no Mundial do Catar do ano que vem. O tema merece grande destaque em Espanha, com o jornal AS, fazendo uso dos dados do "Mister Chip", jornalista especialista em dados estatísticos de seu nome Alexis Martín Tamayo, realçando que um último cabeça de série depende do apuramento da Itália, sem esquecer Portugal. Duas seleções, recorde-se, que ainda vão disputar um play-off.

As oito seleções que estarão no Pote 1 são Catar (anfitriã), Bélgica, Brasil, França, Inglaterra, Argentina, Espanha e Itália (caso consiga o apuramento no play-off europeu). Se a Itália não obtiver a passagem, Portugal ocupará o posto; se Portugal também não se apurar, essa honra irá para a Dinamarca.

Os dados, explica o AS, podem ser extraídos pelo ranking acumulado. Destaque para outras grandes equipas que não estarão no pote principal: são os casos, por exemplo da Alemanha e dos Países Baixos.

A FIFA ainda não tem data, mas ao que tudo indica o sorteio da fase de grupos do Mundial será realizado no dia 1 de abril, em Doha.