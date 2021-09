Em Espanha garantem que um nome ganha força para substituir Koeman no Barcelona

Xavi ganha força para o assumir o comando técnico do Barcelona, diz o jornal Mundo Deportivo.

Ronald Koeman viu na quinta-feira o seu lugar no comando técnico do Barcelona ficar ainda mais em risco, depois do empate frente ao Cádiz (0-0).

O treinador neerlandês já vinha estando debaixo das críticas, que agora sobem de tom.

Assim, em Espanha avançam com aquele que será o favorito para ocupar o cargo de Koeman [no caso de o treinador ser despedido], que ainda deverá preparar o encontro de domingo, frente ao Levante (15h15).

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o nome de Xavi, antigo jogador do Barça, vai ganhando força na direção liderada pelo presidente Joan Laporta, ele que na quinta-feira, antes do jogo, afirmou que o emblema blaugrana estava com o neerlandês, mas sem esquecer que qualquer treinador está dependente de resultados.