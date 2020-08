Em Espanha garantem que Messi pediu uma reunião para negociar saída

O internacional argentino quer sair a bem do Barcelona e já pediu aos seus representantes para marcarem uma reunião com o clube.

Segundo os jornais espanhóis El Periódico e Sport, Lionel Messi pediu aos seus representantes para marcarem uma reunião com o Barcelona para sair a bem do clube.

Ao que tudo indica, depois de 20 anos no clube catalão, o internacional argentino não tenciona deixar o Barça de forma conflituosa.

De acordo com as publicações, a decisão está tomada e agora só falta encontrar uma forma de que todas as partes envolvidas beneficiem de alguma forma.