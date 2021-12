Em Espanha garantem que Lewandowski pediu para jogar no Real Madrid

De acordo com o jornal AS, avançado polaco vai vai pedir para deixar o Bayern no verão.

Todos os caminhos colocam Lewandowski a caminho do Real Madrid. Pelo menos em Espanha Após revelar há algumas semanas uma conversa com o presidente Floretino Pérez, o jogador de 33 anos desta vez teria pedido ao seu agente para deixar a equipa atual, o Bayern, para defender a equipa de Madrid.

A informação é do jornal espanhol AS, que garante: o avançado polaco vai pedir para deixar o Bayern no próximo verão e a instrução ao agente dele, Pini Zahavi, é priorizar uma eventual oferta do Real Madrid.

Lewandowski estaria interessado em enfrentar novos desafios, uma nova experiência num campeonato diferente da Bundesliga, em que já disputou doze temporadas, com mais de 400 golos marcados entre Bayern e Dortmund.

O mesmo jornal ainda afirma que as negociações para contratar Mbappé, do PSG, e Haaland, do Dortmund, também estariam a correr bem