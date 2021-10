Em Espanha garantem que Laporta retomou conversas com possível sucessor de Koeman

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Xavi Hernández, ídolo do Barcelona, é o principal nome apontado ao comando técnico da equipa.

Poucos dias depois de garantir a Ronald Koeman que seguiria à frente da equipa, Joan Laporta, presidente do Barcelona, poderá ter mudado de ideias.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o presidente do Barcelona retomou conversas com Xavi Hernández, nome histórico da equipa "culé", que pode aceitar o desafio de aceitar o convite para ser treinador catalão.

Ronald Koeman vive dias difíceis no Barcelona. Sofreu pesadas derrotas recentemente na Liga dos Campeões, ambas por 3-0, com o Bayern (em casa) e o Benfica (na Luz). Na última jornada de La Liga perdeu com o rival Atlético de Madrid (2-0).

No último domingo, o jornalista Gerard Romero revelou nol Twitch que Xavi seria a opção escolhida caso Koeman não continuasse ao leme dos "blaugrana". Também esta semana, o Esport3 revelou que Laporta retomou contactos com Xavi.

O Barcelona volta a jogar no dia 17, com o Valência. No dia 20, recebe o Dínamo de Kiev, na Champions. Ambos os jogos serão em Camp Nou.