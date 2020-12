Em Espanha garantem que Isco já escolheu destino

Jogador do Real Madrid está decidido a ir para Sevilha, no final da temporada, para trabalhar com Lopetegui, avança o As.

Segundo a imprensa espanhola, Isco já tomou uma decisão em relação ao futuro: deixar o Real Madrid no final da temporada e mudar-se para o Sevilha.

De acordo com o jornal As, o jogador optou pelo Sevilha, uma vez que é lá que está Lopetegui, um treinador com o qual sempre se sentiu apoiado (trabalharam juntos no Real).

O contrato de Isco com o Real Madrid termina em 2022 e o próprio médio teria a intenção de sair do clube já no mercado de inverno. No entanto, Zidane não autorizou a saída, uma vez que as lesões podem desfalcar um sector onde não conta com muitas opções.

O As garante que Isco irá embora no final da temporada e que o Real Madrid vai pedir ao Sevilha uma verba situada entre 15 e 20 milhões de euros.