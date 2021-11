Em Espanha garantem que futuro de Luuk de Jong está definido

Avançado neerlandês soma um golo em sete jogos disputados pelo Barcelona.

Luuk de Jong chegou ao Barcelona no último dia do mercado de transferências de verão, por empréstimo do Sevilha, depois de consumado o regresso de Antoine Griezmann ao Atlético de Madrid.

Tal contratação terá sido um pedido expresso de Ronald Koeman e, em Espanha, mais concretamente no jornal Sport, garantem que o futuro do avançado neerlandês está definido: não entra nos planos de Xavi e, por isso, deixará o emblema blaugrana em janeiro.

A solução, essa, poderia ser um novo empréstimo, segundo as mesmas informações. Luuk de Jong soma um golo em sete jogos disputados pelo Barcelona.