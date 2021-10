Em Espanha garantem: "Mbappé tem decisão tomada. Nem por todo o ouro do mundo..."

Fontes do jornal "As" garantem que nada fará o internacional francês mudar de ideias.

O futuro de Kylian Mbappé, jogador do PSG, continua a ser bastante discutido no mundo do futebol. No entanto, em Espanha, garantem que não há dúvidas sobre qual será o desfecho desta "novela" que se vem arrastando ao longo várias janelas do mercado de transferências.

"Mbappé tem uma decisão tomada e o dinheiro é o menos. Nem por todo o ouro do mundo ele renovaria com o PSG. A sua decisão está tomada há muito tempo e nada a irá alterar. Quer triunfar no Real Madrid e vai fazê-lo. Só resta esperar por dia 30 de junho para que veja o seu sonho cumprido", afirmam fontes consultadas pelo jornal As.

De recordar que as notícias mais recentes deram conta da intenção do PSG em aumentar os valores da proposta de renovação ao internacional francês [o Le Parisien falou de um aumento de 50 milhões de euros líquidos por temporada], de forma a tentar convencer o craque a não rumar ao Real Madrid.