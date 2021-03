Em Espanha falam em transferência de Haaland já este verão e com destino preferido

São também revelados os valores de uma possível transferência.

Erling Haaland tem sido apontado como alvo do Real Madrid para 2021/22, a par de Kylian Mbappé e, de acordo com o jornal ABC, o desejo do avançado norueguês também estará interessado em mudar-se para Espanha.

Segundo as mesmas informações, o negócio a envolver o jogador do Borussia poderia ficar fechado por 160 milhões de euros: 120 para o Dortmund, 30 para Mino Raiola - o empresário do craque do emblema alemão -, e 10 para o pai.

De acordo com o As, o avançado e o agente Mino Raiola estarão a negociar uma transferência já para este verão, sendo que Haaland estará "ansioso" por rumar ao Real Madrid.