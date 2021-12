Em Espanha falam em "solução de emergência" para Luuk de Jong

Luuk de Jong, avançado do Barcelona

O desempenho do avançado neerlandês no Barcelona não convenceu.

Luuk de Jong chegou ao Barcelona no último dia do mercado de transferências de verão, por empréstimo do Sevilha, depois de consumado o regresso de Antoine Griezmann ao Atlético de Madrid.

No entanto, o desempenho do avançado neerlandês não convenceu e foram-se multiplicando os rumores de uma possível saída do emblema "blaugrana" já em janeiro. Agora, em Espanha falam mesmo em "solução de emergência".

De acordo com o "Mundo Deportivo", citado pelo "As", os turcos do Fenerbahçe estarão interessados no jogador e estarão a "estudar" a transferência já para a próxima janela de transferências.

Ainda segundo as mesmas informações, o Barcelona não terá qualquer problema em permitir a saída do avançado, tal como o Sevilha, que verá mudança com bons olhos.

Luuk de Jong tem um golo marcado em 11 jogos disputados pelo Barcelona, num total de 497 minutos.