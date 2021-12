Em Espanha falam em saída iminente no Barcelona

Futuro do jogador poderá passar pela Alemanha, diz o jornal "Sport".

O Barcelona poderá ser um dos clubes mais ativos do mercado de transferências que se avizinha. Com vários nomes a serem apontados ao plantel, aparecendo com maior força o de Ferrán Torres, do Manchester City, o emblema "blaugrana" precisará de tomar decisões com vista a uma possível revolução e à redução da folha salarial e, em Espanha, afirmam que o primeiro nome na porta de saída é Yusuf Demir.

De acordo com o jornal "Sport", o jovem avançado, que soma até ao momento nove jogos disputados, terminará a ligação com o Barça mais cedo do que o previsto.

Demir, de 18 anos, encontra-se no emblema "blaugrana" por empréstimo dos austríacos do Rapid Viena, cedência essa que poderá terminar já no mercado de inverno. Ainda segundo as mesmas informações, há vários clubes interessados no jogador, que poderá ver o futuro passar pela Alemanha. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen já seguem Demir há algum tempo, tendo mesmo já apresentado uma proposta ao extremo.

O "Sport" afirma que os clubes estarão dispostos a pagar já 10 milhões de euros pelo jogador.