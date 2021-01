Em Espanha falam em dois alvos de peso a custo zero para o Barcelona

Opção para fazer face às dificuldades financeiras em consequência da pandemia de covid-19.

O Barcelona terá dois alvos de peso debaixo de olho, e a custo zero, para a próxima temporada.

De acordo com a edição impressa do "Mundo Deportivo" de sábado, o emblema blaugrana estará interessado em Sergio Aguero, avançado do Manchester City, e David Alaba, defesa do Bayern, que veem os contratos com os respetivos clubes terminarem no verão.

Esta será assim uma opção para fazer face às dificuldades financeiras em consequência da pandemia de covid-19, sendo que o avançado argentino de 32 anos é visto como a contratação ideal para fazer face à saída de Luis Suárez, para o Atlético de Madrid, e como transição para a "estrela de futuro".

Lautaro Martínez, do Inter, ou Erling Haaland, do Borussia Dortmund, são dois dos nomes associados ao clube espanhol para futura referência de ataque.