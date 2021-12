Em Espanha falam em contactos do Barcelona com o Chelsea por dois jogadores

De acordo com o jornal "Sport", os dois clubes estão em contacto desde outubro.

O Barcelona continua à procura de "oferecer" a Xavi um reforço que dê garantias imediatas no ataque. Vários nomes foram sendo associados ao emblema "blaugrana", com o de Ferran Torres a ser apontado como a prioridade dos espanhóis. No entanto, com várias "arestas a serem limadas", prevê-se um processo longo e, como tal, mais nomes vão sendo adicionados à lista de potenciais reforços.

De acordo com o jornal "Sport", em outubro existiram contactos entre Barça e Chelsea por dois jogadores. Tratar-se-á de Timo Werner e Hakim Ziyech. Segundo as mesmas informações, o Chelsea terá mostrado abertura à saída dos dois em condições favoráveis para os "blaugrana": empréstimo no qual os "blues" estariam dispostos a assumir parte da transferência.

Os dois jogadores também poderão estar interessados em rumar a Espanha, de forma a terem mais minutos e sentirem-se protagonistas, algo que não acontece no Chelsea. As negociações parecem estar em aberto, resta saber qual dos dois encaixaria melhor na formação agora orientada por Xavi.