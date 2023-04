Em Espanha falam de três "desilusões" e uma "esperança" para Luis Enrique

Nos últimos meses, espanhol foi afastado do comando técnico da seleção, viu a porta do Atlético de Madrid fechar-se e assistiu à contratação de Lampard por parte do Chelsea. Blues continuam a ser um objetivo para 2023/2024

Luis Enrique tem vivido meses de desilusão. Selecionador de Espanha no Mundial, o antigo jogador levou alguns socos que a imprensa do país vizinho tratou de destacar, neste sábado.

O AS escreve mesmo que foram três as desilusões do espanhol: afastamento do comando técnico da seleção, após um Mundial que não correu bem, crescimento do Atlético de Madrid, que se perfilava como o próximo clube de Enrique, e a contratação de Lampard por parte do Chelsea, quando o treinador reuniu com os responsáveis dos blues e se preparava para enfrentar o Real Madrid, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Ainda assim, segundo o mesmo jornal, o antigo técnico de Barcelona pode receber, finalmente, uma boa notícia nas próximas semanas. É que Lampard dificilmente continuará e Luis Enrique continua a ser um dos nomes preferidos para assumir o Chelsea na próxima temporada. Nagelsmann, que foi afastado do Bayern, é o principal concorrente.