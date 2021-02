Em Espanha dizem que Zidane está no limite: confira as razões

Treinador estará descontente com várias situações no Real Madrid.

O Real Madrid de Zinedine Zidane vive uma menos boa de resultados, com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos e tendo entrado para esta jornada de La Liga já a 10 pontos do líder Atlético, que tem menos um jogo. Além disso, conta-se também a eliminação da Taça do Rei, pelas mãos do modesto Alcoyano, que milita no terceiro escalão do futebol espanhol.

As críticas vêm subindo de tom, já se falou mesmo na possível saída do treinador francês do comando técnico, e agora o jornal "As" afirma que Zidane já está no limite, apontando as razões para a sua irritação.

De acordo com o diário desportivo espanhol, os críticos terão ultrapassado a sua "armadura", tendo as sucessivas perguntas sobre o momento da equipa alterado o tom mais calmo que "Zizou" sempre foi apresentando.

Além disso, a ausência de contratações e consequente empobrecimento do plantel, bem como a não renovação de Sergio Ramos e as discordâncias quanto a Odegaard, Jovic e Brahim, por exemplo, são outros das razões apresentadas pelo "As".