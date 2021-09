Em Espanha dizem que PSG não se rende: a estratégia para tentar renovar com Mbappé

Mbappé com Leonardo, diretor desportivo do PSG

De acordo com o jornal "Marca", o emblema parisiense não desistirá de renovar com o craque francês.

De acordo com o jornal Marca, não há volta a dar no futuro do astro Kylian Mbappé: o francês seguirá para o Real Madrid a partir da próxima temporada. No entanto, o PSG não se irá render facilmente.

O diário desportivo espanhol garante mesmo que o emblema parisiense tem uma estratégia definida para tentar a renovação do internacional francês, que até ao momento recusou todas as propostas para a prolongação do contrato.

O jornal Marca enumera vários fatores que o PSG deverá utilizar para a tentativa de extensão da ligação com o jogador: uma nova proposta de renovação por duas temporadas, por valores superiores aos da anterior oferta, o poder da "sedução" de jogar com Messi, um acordo importante com o Catar - à semelhança do que aconteceu com Neymar -, a amizade com Neymar, a oferta de um importante apoio em alguma das iniciativas sem fins lucrativos do avançado, o restabelecimento das relações com a sua família, o apoio dos adeptos apaixonados e até pedidos pessoais do presidente francês Emmanuel Macron.

De recordar que, até ao momento, o astro francês recusou todos os pedidos e propostas feitas pelo PSG para realizar o sonho de jogar em Espanha.

Recorde-se que o PSG chegou a recusar uma oferta de 200 milhões de euros na última janela de transferências. No entanto, garante em Espanha, o Real Madrid vai voltar à carga na próxima reabertura do mercado.