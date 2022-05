Em Espanha dizem que o plano B do Real Madrid está "em casa"

Emblema merengue tentará encontrar solução para o "não" de Kylian Mbappé no próprio plantel.

Kylian Mbappé decidiu renovar com o PSG, decisão oficializada no sábado e, com isso, deixou o Real Madrid com uma espécie de problema em mãos. Pois bem, o emblema "merengue" estaria mesmo a contar com a contratação do internacional francês e, agora, terá de encontrar solução para o "não" do jogador do PSG.

De acordo com o jornal "As", o plano B do clube espanhol está "em casa", isto é, no próprio plantel. Segundo as mesmas informações, a ideia do Real Madrid é converter Vinicius Jr e Rodrygo em estrelas.

Um plano B que, nas palavras do "As", "não elimina o golpe de perder Mbappé, mas atenua-o". O Real Madrid considera que o potencial de crescimento de Vinicius e Rodrygo nas próximas duas/três temporadas é enorme e, sem Mbappé, completar essa progressão será mais fácil e rápido.