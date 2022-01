Em Espanha dizem que já existe um "pacto" por Erling Haaland

Futuro do avançado do Borussia Dortmund continua a ser alvo de muitos rumores.

Qual será o destino de Erling Haaland? Muitos são os que já há alguns mercados de transferências fazem a mesma pergunta. Pois bem, e apesar de muitos rumores, de acordo com o programa "Deportes Cuatro", já haverá mesmo um pacto entre o agente do jogador do Borussia Dortmund, Mino Raiola, e um clube.

Segundo as mesmas informações, o empresário ter-se-á comprometido com Joan Laporta, presidente do Barcelona, para que o seu agenciado rume ao emblema "blaugrana" se ou quando o clube reunir o valor necessário para poder concluir uma transferência de tal calibre.

Ainda segundo o "Deportes Cuatro", o avançado norueguês pretenderá ser o líder de um projeto ganhador e preferirá não coincidir com Kylian Mbappé, que deverá reforçar o Real Madrid.

Antes de tudo, será necessário fechar a operação a nível financeiro. Em Turim, Raiola e Laporta terão conversado e o agente terá deixado claro que estarão "em jogo" mais de 100 milhões de euros. A aproximação entre os dois permitiu ainda que se falasse em duração de contrato e até mesmo de salário - neste caso, o "Deportes Cuatro" refere que se tratou simplesmente de um contacto que não seria tão certo como o mencionado acordo verbal.

Haaland assinaria por três anos, mais dois de opção, dependendo dos objetivos e intenção das duas partes, tendo um salário de aproximadamente 30 milhões de euros brutos.