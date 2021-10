Em Espanha dizem que Haaland começa a "escapar-se" ao Real Madrid

Haaland, avançado do Borussia Dortmund

Interesse de vários gigantes europeus começa a "afastar" o internacional norueguês do emblema merengue.

A novela em torno de Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund, parece não ter fim, com novos episódios a serem lançados todos os dias. Desta feita, em Espanha afirmam que o avançado norueguês começa a "escapar-se" ao Real Madrid, alegadamente um dos clubes há muito interessado no jogador.

E a que razão se deve tal "afastamento"? Pois bem, de acordo com o jornal "As", ao interesse dos gigantes PSG e Manchester City - sem esquecer Newcastle e Bayern - em obterem os serviços do avançado.

O "The Times" havia avisado há dias que os citizens haviam acordado uma reunião com o empresário Mino Raiola, em janeiro, para tentar estabelecer as base de uma futura negociação com o Borussia Dortmund e o internacional norueguês.

O PSG, que terá tentado a sua contratação nas últimas horas do mercado de transferências de verão, também parece não esquecer Haaland. O clube parisiense pensa no jogador do emblema alemão como possível substituto de Kylian Mbappé, caso o francês acabe mesmo por rumar ao Real Madrid.

O Bayern Munique e o Newcastle também não serão "cartas fora do baralho". Segundo o "Bild", o emblema bávaro estará à espera de um sinal claro do norueguês, que mostre o seu desejo de sair de Dortmund, para que possa entrar "oficialmente" na corrida. Por fim, o Newcastle, com a entrada dos novos donos, também terá o nome de Haaland sobre a mesa.