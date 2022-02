Em Espanha dizem que há uma "nova vida" para Dembélé no Barcelona

Internacional francês esteve praticamente com os dois pés fora de Camp Nou.

Ousmane Dembélé foi o protagonista de uma das mais longas novelas no mercado de transferências de inverno. Sem aceitar a proposta de renovação do Barcelona, o emblema "blaugrana" pretendia ver-se "livre" do jogador, no entanto, o mesmo tinha outras ideias, isto é, deixar o clube apenas no fim da temporada, algo que acontecerá a custo zero, uma vez que o seu contrato com os espanhóis é válido até julho de 2022.

Previa-se, por tudo isso, uma segunda metade de época penosa para o internacional francês. No entanto, o cenário parece ter mudado. De acordo com o jornal "Sport", há uma "nova vida" para Dembélé na formação comandada por Xavi Hernández.

Segundo o diário desportivo espanhol, o treinador decidiu reintegrar o extremo, tendo a chegada de Aubameyang, amigo de Dembélé [foram colegas de equipa no Borussia Dortmund], servido como estímulo anímico.

Sempre de acordo com o "Sport", Dembélé sente-se confortável no balneário, no qual tem afinidade com o grupo de franceses como Lenglet e Umtiti, e dá-se especialmente bem com os jovens, gostando de brincar com eles, embora admitam que "por vezes é difícil perceber as piadas". "Dembélé não é um rapaz convencional em qualquer sentido da palavra", escreve o jornal.

"Ele chega, treina como um dos outros e passa bastante despercebido", dizem fontes próximas do balneário. Apesar da situação com o clube, Ousmane nunca terá mudado a sua postura e, agora, parece poder respirar melhor e viver uma nova vida no emblema "blaugrana".