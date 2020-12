Em Espanha destacam trabalho de Lopetegui no Sevilha: confira o recorde do técnico

Antigo treinador do FC Porto tem sido bastante elogiado.

Em Espanha destacam o trabalho de Julen Lopetegui no comando técnico do Sevilha: o espanhol é já o treinador com maior percentagem de vitórias no emblema que ocupa a quarta posição de La Liga, com menos dois jogos disputados do que terceiro classificado.

Lopetegui soma 44 vitórias em 76 jogos oficiais (57,9 por cento de triunfos), com 82,4 por cento de jogos sem perder em 2020.

O antigo treinador de FC Porto e Real Madrid tornou assim a sua equipa a menos batida do Sevilha nos últimos noventa anos, tendo apenas em 2006 se aproximado desse registo, com 80,7 por cento de invencibilidade.