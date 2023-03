Em Espanha dão uma certeza: Messi não seguirá as pisadas de Ronaldo

Messi está em final de contrato com o PSG

Al Hilal quer contar com o argentino, mas rumar à Arábia Saudita parece fora dos planos de Messi.

Lionel Messi e o PSG ainda não chegaram a um acordo tendo em vista a renovação de contrato, que termina no final da corrente temporada, mas uma coisa parece certa: o futuro do astro argentino não irá passar pela Arábia Saudita.

Muito se disse e escreveu sobre a alegada oferta do Al Hilal para contar com o avançado nas fileiras, mas o jornal espanhol Sport assegura que Messi não tem nos planos rumar ao futebol saudita, onde está Cristiano Ronaldo, ao serviço do Al Nassr.

Messi, 35 anos, cumpre a segunda época em Paris. Apesar de já ter sido noticiado um princípio de acordo entre as partes, a continuidade no clube não foi oficializada e parece, cada vez mais, estar em dúvida.