Em Espanha avançam com o plano do PSG no que toca a Messi

Messi parte para a segunda época ao serviço do PSG

Clube francês estará interessado em acrescentar mais uma época ao atual contrato.

Lionel Messi só tem contrato por mais uma temporada com o Paris Saint-Germain, mas o clube francês, agora supervisionado ao nível do futebol pelo português Luís Campos, pretende contar com o astro argentino durante pelo menos mais uma época.

A garantia foi esta quinta-feira dada pela "Marca", especificando que, ao contrário do que chegou a ser transmitido nos media, de forma geral, o atual vínculo do argentino não prevê nenhuma cláusula de opção por mais uma época. Ou seja, o fim é em 2023... e ponto final. Mas o PSG quer transformar esse ponto final num ponto e vírgula, parecendo crível que não terá dificuldades em convencer o avançado de 35 anos, depois da adaptação relativamente bem consumada à cidade-luz, com 11 golos e 14 assistências em 34 partidas.

Messi tinha passado toda a sua carreira ao serviço do Barcelona mas, ao fim e ao cabo, acabou por não se deixar dominar pelas saudades, conseguindo exibir-se a bom nível no clube da capital francesa.