Em Espanha apontam "pódio de preferências" do Barcelona para a próxima temporada

Muitos têm sido os craques associados ao emblema "blaugrana".

Vários têm sido os jogadores apontados ao Barcelona para a próxima temporada, em vários setores do plantel, principalmente defesa e ataque. Para a frente do terreno, o emblema "blaugrana" não esconde que pretende contratar um verdadeiro craque, que possa ser uma referência no onze, e sucedem-se os nomes associados ao clube.

De acordo com o jornal "As", o presidente Joan Laporta, a direção e o treinador Xavi Hernández têm mesmo um pódio de preferências estabelecido: Erling Haaland, do Borussia Dortmund, Mohamed Salah, do Liverpool, e Robert Lewandowski, do Bayern, por esta ordem.

Os três têm sido repetidamente apontados ao clube espanhol e os três vivem situações e momentos diferentes. A vontade dos jogadores e os valores em cima da mesa deverão ser decisivos, e o diário desportivo espanhol até fala no avançado polaco do Bayern como a "opção mais real".