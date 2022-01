Em Espanha afirmam que Barcelona olha para pupilo de Bruno Lage

De acordo com o jornal Sport, um português poderá ser incluído na operação.

O futuro de Ousmane Dembélé continua a ser alvo de muitos rumores e permanece uma incógnita. Tendo a renovação em cima da mesa, a verdade é que, segundo a Imprensa espanhola, o agente do francês Moussa Sissoko, terá iniciado negociações com vários gigantes europeus, como Juventus e PSG, para uma possível saída do Barcelona.

Este sábado, o jornal Sport afirma que o emblema "blaugrana" até já escolheu um possível substituto para Dembélé, no caso de o jogador acabar mesmo por deixar a formação comandada por Xavi Hernández. Segundo o diário desportivo espanhol, o alvo é Adama Traoré, do Wolverhampton, equipa comandada pelo português Bruno Lage.

Ainda de acordo com as mesmas informações, Jorge Mendes, empresário do internacional espanhol, estará a tentar fechar mesmo o negócio, que, a concluir-se, seria o regresso de Traoré ao Barça. O jogador ainda manterá uma relação com vários elementos do plantel, como Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets e Ferran Torres, o que poderá ser um ponto a favor de uma possível transferência.

Trincão, emprestado pelo Barcelona aos Wolves, poderá ser incluído pelo Barcelona na operação, de forma a tentar fechar o negócio e reduzir os custos.